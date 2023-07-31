حادثة حرق القرآن الكريم تتكرر بالسويد

أساء شخصان لنسخة من المصحف الشريف، قبل أن يقوما بحرقها، أمام مبنى البرلمان السويدي في العاصمة ستوكهولم، اليوم الإثنين. في حلقة جديدة من الاعتداءات على الدين الإسلامي.

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن. إنه يأمل أن يساعد اقتراح الحكومة للحد من حرق القرآن في البلاد. في تهدئة الصراع الدولي المتنامي مع العديد من الدول الإسلامية.

وتابع راسموسن: “ليس لأننا نشعر بالضغط للقيام بذلك، لكن تحليلنا السياسي هو في صالحنا جميعًا”. مضيفا “لا يجب أن نجلس وننتظر حتى ينفجر الوضع”.

وأمس الأحد، قالت الحكومة الدنماركية إنها ستسعى لإيجاد “أداة قانونية” يمكن أن تمكن السلطات من التدخل لوقف هذه الممارسات. إذا اعتبرت أنها ستترتب عليها “عواقب سلبية كبيرة على الدنمارك، ليس أقلها فيما يتعلق بالأمن”.

وشجبت دولتا الشمال الأوروبي حرق القرآن لكنها لا تستطيع منعه بموجب القوانين الدستورية التي تحمي “حرية التعبير”.

وقالت كلتا الحكومتين، الآن إنهما تدرسان تغييرات قانونية من شأنها أن تسمح للسلطات. بمنع المزيد من عمليات الحرق في حالات خاصة.

وقال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، اليوم الإثنين إنه بعث برسائل إلى جميع الدول الـ 57 الأعضاء. في منظمة التعاون الإسلامي (OIC) لشرح حق المواطنين في الاحتجاج وإدانة الأعمال المعادية للإسلام.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي في جلسة استثنائية اليوم الإثنين لمناقشة التطورات الأخيرة.