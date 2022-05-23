حادثة غريبة بدنفر الأمريكية.. انخفاض الحرارة من 32° إلى -1 خلال 36 ساعة
شهدت مدينة دنفر في الولايات المتحدة انخفاضًا حادًا في درجات الحرارة في غضون 36 ساعة. حيث انتقلت من 32 درجة مئوية إلى -1 درجة مئوية.
وقد شهدت دنفر ومنطقة كولورادو في الولايات المتحدة انخفاضًا حادًا في درجات الحرارة وتغيرًا جذريًا في الطقس. حيث خلال 36 ساعة، انتقل ميزان الحرارة من 32 درجة مئوية إلى – 1 درجة مئوية. وأفسحت الشمس الطريق كاملا لتساقط الثلوج.
وأدى هذا التساقط المفاجئ للثلوج إلى سقوط الأشجار وخطوط الكهرباء. حيث سقطت الأشجار على المركبات المتوقفة مما تسبب في بعض الأحيان بأضرار جسيمة.
كما انقطعت الكهرباء عن أكثر من 66 ألف بيت صباح يوم السبت، وفقًا لما ذكرته شركة Xcel Energy. نقلا عن قناة دنفر. فيما ترد أنباء عن وقوع إصابات.
وأشارت ذات القناة أنه يمكن أن يكون للانخفاض المفاجئ في درجات الحرارة عواقب وخيمة على الغطاء النباتي.
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كاتبة “كيف تقتلين زوجك” تحاكم لقتل زوجها
تُحاكَم روائية أمريكية في سن 71 عاماً في شمال غرب الولايات المتحدة بتهمة قتل زوجها. تماماً كما ورد في مقالة أدبيّة الصادر قبل سنوات “كيف تقتلين زوجك”
وانطلقت محاكمة نانسي كرامبتون بروفي في مطلع أفريل أمام محكمة بمدينة بورتلاند في ولاية أوريجون. لكن تعين الانتظار حتى هذا الأسبوع لخضوع هذه الكاتبة المتخصصة في الروايات العاطفية ذات العناوين المفعمة بالدلالات. كـ”جحيم القلب” أو “الزوج السيئ”، للاستجواب أمام المحكمة من جانب الادعاء الذي واجهها بأدلة تفضح التناقض في إفاداتها.
لكنّ الكاتبة التي نشرت مقالة أدبية تحمل عنوان “كيف تقتلين زوجك” وتتضمن نصائح عن طريقة التخلص من الزوج. من دون إثارة شكوك جنائية، كانت لديها إجابات عن كل شيء وهي تنفي كل الاتهامات الموجهة لها جملة وتفصيلاً.
ويؤكد المحققون أن كرامبتون بروفي قتلت في جوان 2018 زوجها دانيال، البالغ 63 عاماً حينها. بهدف تقاضي تعويضات من 10 عقود تأمين بقيمة إجمالية تبلغ 1.4 مليون دولار.
ورغم مديونيتهما الكبيرة، كان الزوجان يدفعان شهرياً أكثر من ألف دولار على عقود التأمين. لكنهما كانا يتمنّعان عن تسديد قيمة القروض السكنية، وفق الادعاء.
وفنّد المدعي العام الاتهامات الموجهة لنانسي كرامبتون بروفي. متحدياً إياها بأن تشرح سبب وجودها بسيارتها أمام كلية الطهي حيث كان يعمل زوجها كما أظهرت كاميرا مراقبة. قبل دقائق من مقتله برصاصتين. كما قالت إنها نست هذا التفصيل بسبب فقدانها الذاكرة جراء صدمة تلقيها نبأ وفاة زوجها.
وتساءل المدعي العام كيف يمكن للروائية أن تكون واثقة بأنها لم تقتل زوجها فيما تقول إنها نست ما حصل.
وردت نانسي كرامبتون بروفي: “لدي انطباع بأني لو قتلته، كنت لأعرف كل التفاصيل”. لافتة إلى أنها كانت في جوار مسرح الجريمة من باب المصادفة البحتة وربما بدافع الاستلهام لرواياتها.
كما تقول الشرطة إن المتهمة جهزت مسدساً جديدا كان الزوجان يمتلكانه نفسه، لاستخدامه في الجريمة. وهي قطعة لم يُعثر عليها حتى اليوم رغم عمليات البحث المكثفة. وتقول إنها اشترت قطعة السلاح هذه بدافع الواقعية لاستخدامها اكسسواراً في كتابة رواية.