حادثة غريبة بدنفر الأمريكية.. انخفاض الحرارة من 32° إلى -1 خلال 36 ساعة

شهدت مدينة دنفر في الولايات المتحدة انخفاضًا حادًا في درجات الحرارة في غضون 36 ساعة. حيث انتقلت من 32 درجة مئوية إلى -1 درجة مئوية.

وقد شهدت دنفر ومنطقة كولورادو في الولايات المتحدة انخفاضًا حادًا في درجات الحرارة وتغيرًا جذريًا في الطقس. حيث خلال 36 ساعة، انتقل ميزان الحرارة من 32 درجة مئوية إلى – 1 درجة مئوية. وأفسحت الشمس الطريق كاملا لتساقط الثلوج.

وأدى هذا التساقط المفاجئ للثلوج إلى سقوط الأشجار وخطوط الكهرباء. حيث سقطت الأشجار على المركبات المتوقفة مما تسبب في بعض الأحيان بأضرار جسيمة.

كما انقطعت الكهرباء عن أكثر من 66 ألف بيت صباح يوم السبت، وفقًا لما ذكرته شركة Xcel Energy. نقلا عن قناة دنفر. فيما ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وأشارت ذات القناة أنه يمكن أن يكون للانخفاض المفاجئ في درجات الحرارة عواقب وخيمة على الغطاء النباتي.

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