حادثة مؤسفة.. اعتداء بالسلاح على إعلاميين جزائريين بمدينة دوالا

عرفت مدينة دوالا الكاميرونية سهرة اليوم الأحد حادثة مؤسفة كان بطلها بعض المُجرمين الكاميرونيين.

حيث اعتدوا على ثلاث إعلاميين جزائريين بالأسلحة البيضاء، و أُصيب إثنين منهم بجروح.

وحسب مبعوث النهار إلى الكاميرون فإن الأمر يتعلق بصحفي يشتغل في جريدة ناطقة بالفرنسية، والذي نُقل الى مُستشفى لاكانتين دوالا .

حيث تعرض لاعتداء بالسكين على مستوى الرجل والرقبة، ويتواجد في وضعية سيئة للغاية.

هذا اضافة الى صحفي وكالة الأنباء الجزائرية الذي تمكن من الهرب بينما سقط صحفي ديزاد فووت أثناء الحادثة سقوطا مروعا اضافة الى تعرضهم للسرقة.