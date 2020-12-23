حادثة مؤلمة تهز مصر.. والدان يعذبان طفلهما ويجبرانه على التدخين وتعاطي المخدرات!

تداولت مواقع التواصل الإجتماعي في مصر خلال الأيام القليلة الماضية، مقطع فيديو صادم لطفل به آثار تعذيب في جسده.

وحسب موقه “اليوم السابع”، فقد أصدرت النيابة المصرية توضيحا رسميا بشأن التحقيق العاجل حول مقطع الفيديو المؤلم.

وأوضحت النيابة، أنه قد تم الاتصال بناشرة المقطع وبسؤالها كشفت أنها نشرت المقطع محاولةً مساعدة الطفل.

لتقوم النيابة، بإستدعاء الطفل، ووجدت به إصابات عديدة قال أن والديه أحدثاها به لتعديهما عليه.

كما قام والدا الطفل، بحرمانه من الطعام ومن الرعاية الطبية والتعليم، وأجبراه على التدخين وتعاطي المواد المخدرة.

وقد حصلت النيابة العامة على مقطع مصور يظهر فيه الطفل ووالداه يجبرانه على التدخين وتعاطي المواد المخدرة.

وبإستجواب والدي الطفل، ادعى والده تعديه عليه بالضرب لتأديبه، بينما أنكرت والدته ما نُسب إليها من اتهامات.

وأمرت النيابة بحبس الوالدين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرضهما والطفل المجني عليه على مصلحة الطب الشرعي لبيان مدى تعاطيهم أي مواد مخدرة.

وأمرت النيابة، بتسليم الطفل لجدته بعد أخذ التعهد اللازم عليها بحسن رعايته، وجارٍ استكمال التحقيقات، حسب ذات المصدر.