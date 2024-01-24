حادثة مرعبة.. العثور على بقايا بشرية داخل ثلاجة قديمة مهجورة

واجه الملاك الجدد لمنزل في كولورادو بالولايات المتحدة، مفاجأة غير سارة للغاية عندما دخلوا منزلهم الجديد، في منتصف جانفي/كانون الثاني تقريباً. عندما اكتشفوا بقايا بشرية في ثلاجة قديمة مهجورة.

ونشر أصحاب المنزل الجدد على الإنترنت أنهم يتطلعون إلى بيع مجموعة من الأشياء. التي وجدوها داخل المنزل والتي يمكن للناس إعادة استخدامها.

وقال سام تروستر، أحد الجيران الذين يعيشون في الجانب الآخر من الشارع، لقناة 9 نيوز. وفقًا لصحيفة الإندبندنت “كان هناك ثلاجة تم وضعها لتناول الطعام في الخارج”.

في 12 جانفي، تم استدعاء مكتب عمدة مقاطعة ميسا في كولورادو إلى منزل جراند جنكشن. بسبب “حادثة مشبوهة” تم خلالها العثور على رأس في الثلاجة.

وقالت الشرطة في بيان صحفي إنه لا يزال يتعين التعرف على بقايا بشرية أخرى. بعد أن عثر عليها أولئك الذين “كانوا يقومون بتنظيف الممتلكات التي تم بيعها مؤخرا”.

وبحسب الجار، فإن الملاك السابقين كانوا قد غادروا المنزل في الصباح، تاركين الطريق مفتوحاً أمام الملاك الجدد.