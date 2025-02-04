حادثة مروعة.. سمكة قرش تقضي على فتاة قاصر

لقيت فتاة تبلغ من العمر 17 عاما مصرعها، يوم أمس الاثنين، بسبب سمكة قرش خطيرة في شمال شرق أستراليا. حيث وقعت الحادثة في منطقة يرتادها راكبو الأمواج.

وأصيبت الفتاة في الجزء العلوي من جسدها. ونتيجة لذلك، فإن شاطئ ووريم، مسرح الحادث، “سيظل مغلقا حتى إشعار آخر”، حسبما قالت السلطات المحلية.

وكانت الضحية البالغة من العمر 17 عامًا قبالة جزيرة بريبي، في منطقة يرتادها السياح وراكبو الأمواج ومجهزة بأجهزة حماية من أسماك القرش.

ووفقا لوسائل إعلام أمريكية، فإن هذا هو الهجوم الثالث لأسماك القرش في هذه المنطقة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.

على سبيل المثال، في أواخر شهر ديسمبر، هاجمت سمكة قرش رجلاً كان يصطاد مع عائلته في مياه الحاجز المرجاني. وأصيب “بإصابات قاتلة” قبل أن يموت بعد لحظات.

وبحسب دراسة أجرتها جامعة فلوريدا، تم تسجيل 69 لدغة “غير مبررة” لأسماك القرش في جميع أنحاء العالم في عام 2023. وأكثر من نصف هذه الهجمات وقعت في الولايات المتحدة.