حادثة ميسي ..طرد أعوان ملعب “فيلودوم” بسبب المناصر الجزائري

كشفت جريدة “ليكيب” الفرنسية أن المناصر الجزائري الذي كان وراء توقيف مباراة “لوام” أمام “البياسجي” ولقطة ميسي، تسبب في طرد خمسة من أعوان الملعب.

كما قالت أن المغترب المدعو نزيم تسبب في أزمة كبيرة بين الشركة التي كانت تقوم بتنظيم الكلاسيكو الفرنسي مع المسؤولين عن منافسة “الليغ 1”.

وظهر المغترب في فيديو مباشر قبل يومين بثه على صفحته الرسمية “الفايسبوك” وهي يتحدث عن دخوله ملعب “فيلودروم” حيث قال سابقا “قلت لميسي كيف حالك..ثم وجدت عددا كبيرا من أعوان الملعب حولي”.

يجدر، أن الشرطة الفرنسية كانت قد أطلقت سراح الجزائري الثلاثاء الماضي.

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