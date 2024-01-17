حادثة نادرة للغاية.. مسافر مخمور يعض مضيفة طيران

اضطرت طائرة تابعة لشركة طيران ANA اليابانية المتجهة إلى الولايات المتحدة إلى العودة إلى الهبوط في طوكيو. بعد أن عض راكب مخمور مضيفة طيران، حسبما ذكرت الشركة اليوم الأربعاء.

وقال متحدث باسم شركة All Nippon Airways لوكالة فرانس برس إن المسافر. الذي وصفته وسائل الإعلام بأنه أميركي يبلغ من العمر 55 عاما. قام بعض ذراع أحد أفراد الطاقم، مما أدى إلى إصابتها بجروح طفيفة، بينما كان “في حالة سكر تام”.

ودفع الحادث قائدي الطائرة التي كانت تقل على متنها 159 شخصا، إلى الاستدارة فوق المحيط الهادئ. باتجاه مطار هانيدا في العاصمة اليابانية، حيث تم تسليم الفرد إلى قوات الشرطة، بحسب الوكالة.

وبحسب هيئة الإذاعة اليابانية TBS، قال الراكب المعتقل للمحققين إنه “لا يتذكر” سلوكه على الإطلاق.

وجاء العديد من مستخدمي الإنترنت على شبكات التواصل الاجتماعي لمقارنة الحلقة بـ “بداية فيلم زومبي”.