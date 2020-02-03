حادثة وهران.. نقابة القضاة تودع شكوى رسمية أمام نيابة الجمهورية

قامت النقابة الوطنية للقضاة، بإيداع شكوى، أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة وهران، ضد كل من أمر ونفذ الإعتداء على زملائهم.

وأوضحت النقابة،أن الإجراء جاء باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد لقضاة، وفي مواجهة لامبالاة مسؤولي وزارة العدل باتخاذ إجراءات جدية بخصوص الحادثة.

وأضافت النقابة في بيان لها أنها تتابع باهتمام إجراءات سير الشكوى في انتظار ما ستتخذه من تدابير لاحقا.

وعبر القضاة عن سخطهم واستغرابهم لعدم محاسبة ومعاقبة من تسبب وساهم في الحادثة، “رغم الإهانة الكبيرة التي سببوها للمؤسسة القضائية”.

ودعت النقابة، وزارة العدل للإلتزام بتعهداتها اتجاه القضاة في أقرب الآجال.