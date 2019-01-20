حادثي مرور في النعامة والبيض يخلفان 4 ضحايا

قتل شخصان مصرعهما في حادث مرور وقع مساء اليوم على الطريق الوطني رقم 47 على بعد 18 كلم من مدينة البيض.

الحادث نجم عن اصطدام شاحنة من هوع خفيف مع شاحنة مقطورة .

الضحيتين من مدينة البيض و تم نقلهما الى مصالة حفظ الجثث بمستشفى البيض

كما تدخلت وحدة الحماية المدنية لبلدية مقرار مدعمة بوحدة بلدية العين الصفراء في الطريق الوطني رقم 06 في منطقة ذراع الصاع في النعامة.

في حادث مرور مميت بين حافلة لنقل المسافرين خط بشار -قسنطينة مع سيارة سياحية.

وقد خلف الحادث وفاة شخص وجريح اخر نقلو الى مستشفى محمد بوضياف بالعين الصفراء.