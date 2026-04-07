حادث أم البواقي.. ارتفاع حصيلة الضحايا

ارتفعت حصيلة الحادث الأليم الذي وقع بحي هواري بومدين بـ أم البواقي، إلى حالتي وفاة و10 مصابين. إثر انقلاب آلية أشغال عمومية مخصصة للرفع.

وحسب الحصيلة النهائية التي أعلنت عنها مصالح الحماية المدنية، أسفر الحادث عن وفاة شخصين تم تحويل جثمانيهما إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

فيما أصيب 10 أشخاص آخرين، من بينهم 6 يعانون من إصابات متفاوتة الخطورة و4 آخرون في حالة صدمة.

وكانت فرق التدخل قد استجابت للحادث في حدود الساعة 15:02 زوالاً. وسخرت لهذه العملية شاحنتي إنقاذ و4 سيارات إسعاف لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين. ونقلهم على جناح السرعة إلى المؤسسات الاستشفائية القريبة.