حادث إصطدام بين 3 شاحنات وحافلة يخلف إصابة أحد السائقين بتيزي وزو

وقع صبيحة اليوم الأربعاء، حادث اصطدام بين ثلاث شاحنات وحافلة ومركبة، أمام مدخل محطة النقل الجديدة ببوهينون في تيزي وزو.

وخلف الحادث، إصابة خفيفة لأحد السائقين، على مستوى احدى رجليه وآخر تحت الصدمة.

وحدث هذا بعد أن فقد أحد السائقين السيطرة على مركبته ليتسبب في اصطدام بالشاحنات الأخرى وحافلة لنقل المسافرين، والتي لحسن الحظ كانت فارغة.

وعلى إثر ذلك، تدخلت مصالح الحماية المدنية لإجلاء الشخص المصاب على مستوى رجله، إلى المستشفى الجامعي ندير محمد بمدينة تيزي وزو.

و قد تسبب هذا الحادث في غلق كلي وعرقلة حركة السير، على مستوى الطريق الوطني رقم 12، انطلاقا من محطة النقل الجديدة وصولا إلى محول بني دوالة، لأكثر من ساعتين.