حادث إليزي.. وفاة شخص وإصابة 9 آخرين      

ارتفعت حصيلة حادث المرور الذي وقع صباح اليوم الأربعاء، على مستوى الطريق الوطني رقم 03 حوالي 30 كلم اتجاه جانت ، ببلدية و دائرة إليزي، إلى وفاة شخص وإصابة 9 آخرين.

وكانت مصالح الحماية المدنية، قد أفادت أنها تدخلت على الساعة 09سا 10د، من أجل حادث إصطدام بين سيارة نفعية. و شاحنة ذات صهريج، على مستوى الطريق الوطني رقم 03 حوالي 30 كلم اتجاه جانت ، ببلدية و دائرة إليزي.

وكحصيلة أولية سجلت المصالح نفسها 8 جرحى.

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