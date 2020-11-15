حادث إنقلاب شاحنة لنقل المحروقات بسكيكدة: إسترجاع ما يقارب 18 ألف لتر من الوقود

تمكنت مصالح الحماية المدنية لولاية سكيكدة رفقة أعوان الشركة الوطنية للنقل البري من إسترجاع أكثر من 13 ألف لتر من المازوت.

كما تم إسترجاع 4970 لترا من البنزين دون رصاص بعد انسكابها إثر حادث انحراف شاحنة ذات صهريج خاصة بنقل المحروقات.

وانحرفت ثم انقلبت مساء أمس شاحنة لنقل المحروقات أمس بمنطقة صفيصفة التابعة لبلدية رمضان جمال “نوب سكيكدة”.

حسبما أفادت به الملازم أول، إيمان مرواني، المكلفة بالإعلام على مستوى مديرية الحماية المدنية لولاية سكيكدة.

وقالت الملازم مرواني، بأن الوحدة الثانوية رمضان جمال مدعومة بالوحدة الرئيسية قد تدخلت فور وقوع الحادث.

حيث تم إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الأمنية اللازمة تحسبا لأي طارئ لغاية وصول الرافعة التابعة لمصالح بلدية رمضان جمال.

وقامت بإنجاز حفرة لاحتواء الوقود المتسرب ومنعه من الإنتشار إلى الأرض الزراعية المجاورة.

و قد تم استرجاع الكمية المنسكبة من طرف شاحنة أخرى ذات صهريج تابعة للشركة الوطنية للنقل البري.

وأضافت مرواني بأنه بعد وصول الرافعة تم رفع الصهريج والشاحنة ووضعها في الوضعية السليمة، علما أن الشاحنة كانت تضم صهريجا بخزانين سعتهما الإجمالية 27 ألف لتر من الوقود “18 ألف لتر من المازوت و 9 آلاف لتر بنزين”.