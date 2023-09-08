حادث الأغواط.. الوالي يزور المصابين بالمستشفى

تنقل والي ولاية الأغواط، فضيل ضويفي، للمستشفى المختلط العقيد لطفي، وذلك للإطمئنان على وضعية المصابين بالحادث المروري المميت الذي وقع صباح اليوم الجمعة.

ورافق الوالي، كل من مدير الصحة والسكان، ومدير الحماية المدنية، ومدير المستشفى.

هذا وخلف حادث مرور أليم وقع بالطريق الولائي رقم 230، صبيحة اليوم الجمعة، وفاة 7 أشخاص وجرح إثنين آخرين.

وتمثل الحادث، في إصطدام مباشر لسيارتين سياحيتين على مستوى الطريق الرابط بين بلديتي الخنق والحويطة، بإقليم بلدية الخنق.