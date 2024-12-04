حادث البليدة.. ارتفاع الحصيلة إلى 16 جريحا

ارتفعت حصيلة حادث المرور الذي وقع على مستوى الطريق السريع محول الشفة اتجاه وهران، ببلدية الشفة و دائرة موزاية ولاية البليدة، إلى 16 جريحا.

وأكدت مصالح الحماية المدنية، أن الجرحى الـ 16 لهم إصابات مختلفة، تم إسعافهم. و نقلهم إلى كل من عيادة متعددة الخدمات الشفة و مستشفى فرانس فانون.

يشار أن ذات المصالح أعلنت في وقت سابق عن إصابة 11 شخصا كحصيلة أولية، في حادث تصادم تسلسلي. بين سيارتين وحافلة على مستوى الطريق السريع محول الشفة إتجاه وهران، ببلدية الشفة ودائرة موزاية.

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