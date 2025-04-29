حادث البويرة.. ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 6 قتلى و29 جريحا

ارتفعت حصيلة حادث المرور الذي وقع على مستوى الطريق السريع الإجتنابي 20أ الرابط بين ولايتي البويرة وبجاية بالضبط على مستوى بلدية أمشدالة بإتجاه بجاية، إلى 6 قتلى و29 جريحا.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها سجلت وفاة 6 أشخاص تم تحويلهم إلى مصلحة حفظ الجثث. وإصابة 29 آخرين بجروح مختلفة تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

وكانت ذات المصالح قد أعلنت في وقت سابق عن تدخلها من أجل حادث مرور في حدود الساعة 22سا 27د تمثل في انحراف حافلة لنقل المسافرين على مستوى الطريق السيار شرق-غرب اتجاه بجاية، بلدية أحنيف دائرة مشد الله.

واعلنت في حصيلة أولية للحادث عن وفاة 6 أشخاص وإصابة 7 آخرين بجروح متفاوتة.

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