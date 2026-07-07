حادث البيض.. إرتفاع حصيلة الضحايا إلى 33 مصاباً

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث اصطدام سيارة وحافلة بالبيض، صبيحة اليوم الثلاثاء، إلى 33 مصابا.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، خلّف الحادث، الذي وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 47، ببلدية بوعلام، 33 مصاباً، تتراوح أعمارهم بين 5 و82 سنة.

وتعرض الضحايا، إلى جروح وإصابات مختلفة، حيث تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي، من بينهم 18 شخصا تم نقلهم من طرف الخواص.

وكانت مصالح الحماية المدنية، قد تدخلت في هذا الحادث حوالي الساعة السابعة والنصف صباحاً. حيث تمثل الحادث في اصطدام بين سيارة نفعية وحافلة صغيرة لنقل المسافرين وإنقلابها.

وتم تسخير لهذه العملية، 5 سيارات إسعاف، وشاحنة تدخل.