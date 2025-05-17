حادث الجلفة.. وفد وزاري يزور المُصابين وينقل تعازي الرئيس لأهالي الضحايا

زار وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، رفقة وفد وزاري، ضحايا حادث إنقلاب الحافلة على الطريق الوطني رقم 1، بالجلفة، تزامنا مع السيول المعتبرة التي سجلتها الولاية.

وحسب بيان لوزارة الداخلية، تنقل مراد، رفقة الوفد الوزاري، إلى المستشفى المختلط المجاهد هتهات بوبكر ببلدية الجلفة. لزيارة المصابين.

وسمحت الزيارة بالوقوف على ظروف التكفل الصحي بهم، أين أثنى وزير الداخلية، على جهود الطواقم الطبية التي تجسد معاني التكامل والتجند المدني العسكري في خدمة المواطن.

كما إلتقى الوفد الوزاري مع أهالي الضحايا الخمس المتوفين بولاية الجلفة جراء التقلبات الجوية.

حيث تم تقديم تعازي رئيس الجمهورية، وخالص عبارات المواساة والدعوات بأن يتغمدهم الله بواسع رحمته.

وخلال هذا اللقاء، أكد الوزير على العناية التي يوليها رئيس الجمهورية للتكفل بالمتضررين على كل المستويات. وتقاسمه آلام وانشغالات المواطنين عبر مختلف مناطق الوطن. وذلك في إطار قيم التضامن والتكافل واللحمة الوطنية التي أرسى معالمها وطالما أبان عنها.