حادث الحافلة بالطارف.. الوالي يتفقد المصابين بالمستشفى

تنقل والي الطارف، محمد مزيان، الذي قطع عطلته السنوية بشكل فوري، إلى المؤسسة العمومية الاستشفائية بالبسباس، على إثر الحادث المروري الأليم الذي وقع صبيحة اليوم الجمعة، على مستوى الطريق السيار شرق-غرب بمنطقة الحوايشية.

وأسفر الحادث، الذي وقع بين حافلة لنقل المسافرين وشاحنة، عن وفاة 3 أشخاص وإصابة آخرين بجروح متفاوتة،

وقد رافق الوالي، في هذه الزيارة، رئيس المجلس الشعبي الولائي، أعضاء اللجنة الأمنية الولائية، مدير الصحة والسكان، رئيسا دائرتي البسباس والذرعان، مدير النقل، ورئيس المجلس الشعبي البلدي للذرعان، حيث وقفوا على الوضعية الصحية للمصابين وتابعوا عملية التكفل بهم على مستوى مصلحة الاستعجالات الطبية.

وقدّم الوالي واجب العزاء لعائلات الضحايا، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان.

وأكد الوالي على ضرورة مواصلة التكفل الطبي الأمثل بالمصابين، وتوفير المرافقة النفسية اللازمة لعائلات الضحايا والمصابين.

مشدداً على تجند كافة المصالح المعنية لمتابعة التطورات والتكفل بانشغالات العائلات المتضررة.