حادث الحافلة ببومرداس.. وزيرة الثقافة تُعزي عائلات الضحايا

قدمت وزيرة الثقافة، مليكة بن دودة، تعازيها الخالصة لعائلات ضحايا حادث المرور الأليم الذي وقع بولاية بومرداس وخلف وفاة 25 شخصا وجرح 44 آخرين.

وجاء في رسالة التعزية: “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وببالغ الحزن وعميق الأسى. تلقيت نبأ الحادث المروري الأليم الذي شهدته ولاية بومرداس. وخلف ضحايا أبرياء ومصابين، في فاجعة آلمت الجزائريين جميعًا”.

وأمام هذا المصاب الجلل، تقدمت الوزيرة، بأصدق عبارات التعزية وخالص مشاعر المواساة إلى أسر الضحايا وذويهم. سائلةً المولى عز وجل أن يتغمد من انتقلوا إلى جواره بواسع رحمته. وأن يفيض عليهم من عفوه ومغفرته، وأن يسكنهم فسيح جناته. وأن يربط على قلوب أهلهم وذويهم، ويرزقهم جميل الصبر وحسن العزاء.

كما تمنت الوزيرة، للمصابين الشفاء العاجل، وأن يعودوا إلى أهلهم سالمين معافين. وأن يحفظ وطننا من كل مكروه، ويديم على الجزائر نعمة الأمن والسلام.