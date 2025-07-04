حادث الحافلة بجيجل.. هذه الحصيلة النهائية

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية، عن الحصيلة النهائية، لحادث المرور المروع الذي وقع صباح اليوم الجمعة، بولاية جيجل.

وحسب ذات المصدر، خلف الحادث، وفاة 4 أشخاص “رجل و3 نساء”، تم نقلهم إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

بالإضافة إلى إصابة 40 شخصا بجروح مختلفة، “3 منهم في حالة خطيرة”، منهم 20 إمرأة و7 رجال و13 طفل. تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

هذا وتمثل الحادث في إنحراف وانقلاب حافلة على الطريق الإجتنابي الجنوبي للوزن الثقيل، بالطريق الوطني 43، ببلدية جيجل.

وسخرت مصالح الحماية المدنية لهذا التدخل، 6 سيارات إسعاف، وشاحنتي إنقاذ.