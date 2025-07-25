حادث الحافلة بوهران.. ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 49 مُصابا

كشفت مصالح الحماية المدنية، عن إرتفاع حصيلة ضحايا حادث إنقلاب الحافلة، الذي وقع صباح اليوم الجمعة، بولاية وهران.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، إرتفع عدد الضحايا، إلى إصابة 49 شخص بجروح مختلفة.

الضحايا تتراوح أعمارهم بين سنتين و56 سنة، حيث تم إسعافهم ونقلهم الى المستشفى.

هذا وتدخلت مصالح الحماية المدنية، صباح اليوم، من أجل حادث انحراف حافلة كانت في رحلة سياحية من غليزان إلى وهران بالطريق الوطني رقم 11.

وسخرت مصالح الحماية المدنية، لهذا التدخل، شاحنتي إنقاذ، و5 سيارات إسعاف.

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