حادث الحافلة.. والي المغير يتفقد الجرحى بالمستشفى

تنقل والي ولاية المغير، نحلية لعرج، إلى العيادة المتعددة الخدمات ببلدية أم الطيور، ثم إلى مصلحة الإستعجالات الطبية الجراحية بالمغير، لتفقد المصابين جراء حادث المرور المأساوي الذي وقع صبيحة اليوم.

واهتزت ولاية المغير صباح اليوم على وقع حادث مرور مروع تمثل في انقلاب حافلة لنقل المسافرين، مما أسفر عن وفاة شخص واحد وإصابة 39 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

ووقع الحادث، على مستوى الطريق الوطني رقم 46 أ، وكانت الحافلة تؤمن خط النقل بين مدينتي الوادي ومستغانم.

وفور وقوع الحادث، سارعت مصالح الحماية المدنية إلى عين المكان لتقديم الإسعافات الأولية ونقل المصابين إلى المرافق الصحية.

وفي استجابة سريعة للحادثة، تنقل والي ولاية المغير، نحلية لعرج، إلى نقطة المناوبة بالعيادة المتعددة الخدمات ببلدية أم الطيور. ثم إلى مصلحة الإستعجالات الطبية الجراحية بالمغير.

وخلال زيارته، وقف الوالي شخصيًا للاطمئنان على الحالة الصحية للجرحى. والتأكد من ظروف التكفل الأمثل بهم.

وقد خلف الحادث حالة وفاة واحدة، رحمها الله، و39 مصابًا يتلقون الرعاية اللازمة في المستشفيات.

وتؤكد السلطات المحلية مواصلة جهودها لتقديم الدعم الكامل للمتضررين من هذا الحادث المأساوي.