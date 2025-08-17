حادث الحراش.. الجزائر تتلقى تعازي أوكرانيا

تقدمت أوكرانيا بتعازيها الخالصة للجزائر إثر حادث سقوط حافلة لنقل المسافرين بوادي الحراش بالعاصمة، معربة عن تضامنها مع الشعب الجزائري في هذا الظرف العصيب.

وكتبت وزارة الشؤون الخارجية الأوكرانية، أمس السبت، على شبكات التواصل الاجتماعي : “ببالغ الحزن والأسى. تلقينا نبأ وفاة 18 شخصا في حادث الحافلة المروع الذي وقع يوم الجمعة في الجزائر”.

وتقدمت الوزارة بـ”تعازيها الخالصة إلى أسر الضحايا”. معربة عن “تضامن أوكرانيا مع الشعب الجزائري في هذا الظرف العصيب”.