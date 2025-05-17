حادث الطارف.. وفاة 3 أشخاص وإصابة اثنين آخرين

لقي 3 أشخاص حتفهم، فيما أصيب اثنان آخران مساء اليوم السبت، اثر حادث مرور أليم بولاية الطارف.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، فإن الحادث خلف وفاة 03 أشخاص تتراوح ٱعمارهم بين 40 سنة و50 سنة، تم نقلهم إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي، واصابة 02 اخرين بجروح مختلفة يبلغان من العمر 38 سنة و 43 سنة تم إسعافهم ونقلهم الى المستشفى.

للإشارة، كانت مصالح الحماية المدنية قد تدخلت على الساعة 20سا 22د من أجل حادث اصطدام بين سيارتين على مستوى الطريق الوطني رقم 84 بالمكان المسمى لعلايمية، ببلدية و دائرة بن مهيدي.