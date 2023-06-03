حادث القطارات بالهند: الإنتهاء من عمليات الإنقاذ

أعلن المتحدث باسم وزارة السكك الحديدية الهندية، أميتاب شارما، اليوم السبت، عن انتهاء عملية الإنقاذ بعد 18 ساعة تقريبا من وقوع حادث تصادم القطارات المروع بولاية أوديشا.

وقال ذات المسؤول، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إنه “تم الانتهاء من عمليات الإنقاذ. والتركيز الآن ينصب على أعمال الترميم”.

وكان وزير السكك الحديدية الهندي، أشويني فيشناو، قد تفقد صباح اليوم السبت موقع الحادث لتقييم الوضع.

وأعلن الوزير أنه سيتم تشكيل لجنة للتحقيق في الحادث الذي يعد أسوأ حادث قطارات تشهده البلاد منذ 20 عاما تقريبا.

ولقي أزيد من 300 شخصا مصرعهم وأصيب 850 آخرين بعدما اصطدم ثلاث قطارات في شرق الهند أمس الجمعة.

وكان أكثر من 3500 راكب على متن قطاري الركاب، فيما كان القطار الثالث للبضائع.