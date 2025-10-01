حادث المسيلة.. ارتفاع الحصيلة إلى 16 جريحا

ارتفعت حصيلة حادث المرور الذي وقع صباح اليوم الأربعاء، على مستوى الطريق الوطني رقم 46 مخرج الهامل اتجاه الجلفة، ببلدية ودائرة جبل امساعد بولاية المسيلة إلى 16 جريحا.

وأعلنت مصالح الحماية المدنية، أن الحادث خلف إصابة 16 شخصا تتراوح أعمارهم ما بين 18 سنة و65 سنة. لهم جروح مختلفة تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

وكانت ذات المصالح قد تدخلت على الساعة 04سا50د لأجل حادث انحراف حافلة لنقل المسافرين تشغل خط بشار باتنة. والذي خلف في حصيلة أولية 4 جرحى.

