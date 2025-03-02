حادث المنيعة.. ارتفاع الحصيلة إلى قتيلين و32 جريحا

ارتفعت حصيلة حادث المرور الذي وقع صبيحة اليوم الأحد، بالمنيعة جراء اصطدام ما بين حافلتين بحاسي قارة على بعد 100 كلم اتجاه ان صالح، إلى وفاة شخصين وإصابة 32 آخرين.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، أنه تم اسعاف الجرحى و نقلهم إلى المستشفى المحلي. أما الضحيتين المتوفيتين تم تحويلهما الى مصلحة حفظ الجثث.

وكانت ذات المصالح قد أعلنت في حصيلة أولية عن وفاة شخصين وإصابة 15 آخرين.

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