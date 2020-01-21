حادث الوادي.. 11 جريحا يغادرون المؤسسة العمومية الإستشفائية بالمغير

غادر، اليوم الثلاثاء، 11 جريحا من المصابين في الحادث المروري الذي وقع أول أمس بالوادي، المؤسسة العمومية الإستشفائية بالمغير.

كشف مدير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد القادر لعويني، اليوم الثلاثاء لوكالة الأنباء الجزائرية، أن 11 جريحا من المصابين في الحادث غادروا اليوم المصلحة الإستشفائية المغير، بعد خضوعهم للمراقبة الطبية.

في حين لا يزال تسعة جرحى آخرين في المصلحة، وأشار لعويني أنهم يتلقون الفحوصات الطبية المتخصصة.

وأضاف أن الأمر يتعلق بأربعة أشخاص يتواجدون في المؤسسة العمومية الإستشفائية بالمغير، وخمسة يتواجدون بالمؤسسة العمومية الاستشفائية الشهيد بن عمر الجيلاني بالوادي.

وقال المتحدث أنه من بين هؤلاء جريح نقل أمس الإثنين من مستشفى المغير إلى مستشفى عاصمة الولاية.

وأكد أنه يوجد ضمن هؤلاء الجرحى الخمسة جريحان يخضعان لمتابعة طبية جراحية متخصصة، وجريح متكفل به بجناح الإنعاش.