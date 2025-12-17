حادث باتنة.. ارتفاع الحصيلة إلى 17 جريحا

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث المرور الذي وقع صبيحة اليوم على مستوى الطريق الوطني رقم 28، بلدية بريكة بولاية باتنة، إلى 17 مصابا من بينهم ضحيتين في حالة صدمة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية أنه تم تسجيل 17 مصابا من بينهم ضحيتين في حالة صدمة. جراء الحادث الخطير الذي وقع بولاية باتنة، أين تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

وكانت مصالح الحماية المدنية، قد تدخلت على الساعة 07سا28د لأجل حادث اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين. (خط باتنة - بريكة) و شاحنة، على مستوى الطريق الوطني رقم 28، بلدية ودائرة بريكة.

