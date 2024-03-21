حادث بجاية.. ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 8 وفيات

إرتفعت حصيلة ضحايا حادث المرور الأليم الذي وقع صباح اليوم الخميس، على مستوى الطريق السيار بيزيو ببلدية أمالوفي في بجاية إلى 8 وفيات.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تدخلت ذات المصالح لأجل هذا الحادث، على الساعة 10 سا و35 دقيقة. وتمثل الحادث في اصطدام بين شاحنة وسيارة.

وخلف الحادث، في حصيلته النهائية، 8 وفيات “7 رجال وإمرأة”.

وتتواجد أفراد سرية أمن الطرقات للدرك الوطني بسيدي عيش في المكان للقيام بالإجراءات اللازمة وتسهيل حركة المرور.

ودعا أفراد الدرك الوطني مستعملي الطريق بتخفيض السرعة وترك مسافة الأمان.