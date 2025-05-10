حادث بشار.. ارتفاع الحصيلة إلى 10 جرحى

أصيب 10 أشخاص بجروح متفاوتة جراء وقوع حادث مرور على مستوى الطريق الوطني رقم 06، بلدية بشار، حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

وأوضح المصدر نفسه، أن الحادث وقع في حدود الساعة 22سا 33د، وتمثل في اصطدام بين شاحنتين و حافلة. لنقل المسافرين على مستوى الطريق الوطني رقم 06 ، بلدية و دائرة بشار.

وسخّرت مصالح الحماية المدنية لهذا التدخل 03 شاحنات إنقاذ، 03 سيارات إسعاف.

وكانت ذات المصالح قد أعلنت في حصيلة أولية عن إصابة 7 أشخاص.

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