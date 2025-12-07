حادث بني عباس..نقل 10 جرحى من بينهم عسكريين إلى المستشفى العسكري

أعلنت، وزارة الدفاع الوطني، اليوم الأحد، عن نقل 10 جرحى على جناح السرعة إلى المستشفى العسكري. بعد تعرض حافلة لحادث مرور في ولاية بني عباس، والذي أسفر عن وفاة 14 شخصا من بينهم عسكريين اثنين.

وحسب وزارة الدفاع الوطني، فإن من بين 10 جرحى، يتواجد 6 من أفراد الجيش الوطني الشعبي. و4 مواطنين مدنيين. تم نقلهم على جناح السرعة بعد الحادث الذي تعرضوا له.

وجاء في بيان وزارة الدفاع “على إثر حادث المرور الأليم الذي وقع يوم أمس السبت 6 ديسمبر 2025″. جراء انقلاب حافلة لنقل المسافرين بولاية بني عباس، والذي أودى بحياة 14 مواطنًا من بينهم 2 من أفراد الجيش الوطني الشعبي بالإضافة إلى عدد من الجرحى، وتنفيذا لتعليمات السيد الفريق أول السعيد شنڨريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، تم ليلة أمس نقل على جناح السرعة 10 جرحى إلى المستشفى المركزي للجيش بعين النعجة بالناحية العسكرية الأولى، 6 من أفراد الجيش الوطني الشعبي و 4 مواطنين مدنيين، وذلك من أجل تلقي العلاج الضروري والرعاية الطبية اللازمة”.