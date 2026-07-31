حادث بومرداس.. ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 25 وفاة و44 جريح

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث إنحراف وإنقلاب الحافلة ببومرداس، اليوم الجمعة، إلى وفاة 25 شخصا وجرح 44 آخرين، في حصيلة أولية نشرتها المديرية العامة للحماية المدنية.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تمثل الحادث في انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين وسقوطها في منحدر، بالطريق الإجتنابي برحمون الكرمة ببلدية ودائرة بومرداس.

وخلف الحادث وفاة 25 شخصا، وجرح 44 آخرين، في حصيلة أولية لمصالح الحماية المدنية.

ولا تزال عمليات الإنقاذ وإسعاف المصابين وإجلائهم نحو المراكز الاستشفائية متواصلة ومكثفة بعين المكان.

ولضمان سرعة التكفل بالضحايا، سخرت الحماية المدنية لهذه العملية إمكانيات مادية وبشرية هامة، شملت شاحنتي إنقاذ، و11 سيارات إسعاف.