حادث بومرداس.. التكفل النفسي والاجتماعي بالمصابين وعائلاتهم

أمرت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، بتجنيد وتسخير اطارات الخلايا الجوارية عبر الولايات التابعة للفرع الجهوي الجزائر، بكل المؤسسات الاستشفائية التي تستقبل الجرحى والمصابين، على إثر حادث المرور الذي وقع بولاية بومرداس وخلف وفاة 25 شخصا وجرح 44 آخرين.

وحسب بيان للوزارة، وفي إطار تقديم الدعم والتكفل النفسي بالعائلات وكذا تعزيز التكفل الطبي والنفساني مع مصالح قطاع الصحة، تم تجنيد وتسخير اطارات الخلايا الجوارية عبر الولايات التابعة للفرع الجهوي الجزائر بكل المؤسسات الاستشفائية التي تستقبل الجرحى والمصابين على النحو التالي:

فريق على مستوى مستشفى بومرادس، وفريق على مستوى مستشفي مصطفى باشا. وفريق آخر على مستوى مستشفى زميرلي بولاية الجزائر. باإضافة إلى فريق يتدخل على مستوى مستشفى تيزي وزو.

ويأتي ذلك، من أجل تقديم التكفل النفسي والاجتماعي للمصابين ومرافقة عائلاتهم في هذا المصاب الجلل.