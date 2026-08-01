حادث بومرداس.. تسخير مؤسسات التكوين المهني لاستقبال عائلات الضحايا

أعلنت وزارة التكوين والتعليم المهنيين، عن تسخير عدد من مؤسسات التكوين المهني بولايتي بومرداس والجزائر لاستقبال وإيواء عائلات ضحايا حادث انحراف حافلة نقل المسافرين الذي وقع أمس الجمعة ببومرداس.

وحسب بيان للوزارة، اليوم السبت، فإنه وتنفيذا لتعليمات وزيرة التكوين والتعليم المهنيين. الرامية إلى ضمان التكفل الأمثل بعائلات ضحايا حادث انقلاب حافلة نقل المسافرين. تم تسخير عدد من مؤسسات التكوين المهني بولايتي بومرداس والجزائر لاستقبالهم وإيوائهم. مع توفير ظروف الإقامة والمرافقة اللازمة”.

وبالمناسبة، قدمت الوزيرة تعازيها الى عائلات الضحايا، داعية بالشفاء العاجل للمصابين.