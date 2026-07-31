حادث بومرداس.. وزير الداخلية يزور المصابين بالمستشفيات

تنقل وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، سعيد سعيود، إلى المستشفيات التي استقبلت ضحايا حادث إنقلاب حافلة نقل المسافرين بولاية بومرداس، للإطمئنان على الحالة الصحية لهم.

وحسب بيان لوزارة الداخلية، تنقل الوزير إلى المؤسسة العمومية الاستشفائية زميرلي سليم بالحراش للاطمئنان على الحالة الصحية لجرحى حادث انقلاب حافلة نقل المسافرين بولاية بومرداس. والوقوف على ظروف التكفل الطبي بهم، مع متابعة وضعية المصابين والتأكد من تسخير كافة الإمكانيات اللازمة لضمان رعايتهم.

كما تنقل الوزير، إلى مستشفى مصطفى باشا للإطمئنان على الحالة الصحية لجرحى حادث انقلاب حافلة نقل المسافرين.

وقبل ذلك، تنقل الوزير، إلى ولاية بومرداس للوقوف ميدانيًا على تداعيات حادث انقلاب حافلة نقل المسافرين بالطريق الاجتنابي برحمون الكرمة، ببلدية ودائرة بومرداس. والذي أسفر، حسب الحصيلة الأولية لمصالح الحماية المدنية، عن 25 وفاة و44 جريحًا.