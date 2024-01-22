حادث تبسة.. إرتفاع حصيلة الضحايا!

ارتفع عدد ضحايا حادث المرور الذي وقع ليلة أمس الأحد ببلدية الكويف بولاية تبسة إلى خمسة قتلى و25 جريحا. وهذا حسب حصيلة نهائية أوردتها اليوم الاثنين خلية الإعلام والاتصال للمديرية الولائية للحماية المدنية.

وأفاد ذات البيان بأن “حصيلة حادث المرور الذي وقع ليلة الأحد على محور الطريق الولائي رقم 41 بمنطقة رأس العيون ببلدية الكويف”. “نتيجة اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين وشاحنة ارتفعت إلى 5 وفيات و 25 جريحا”. وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى وفاة 4 أشخاص وإصابة 23 آخرين بجروح.

وأبرز نفس المصدر بأن أعمار المتوفين تتراوح بين 27 و55 سنة. تم نقل جثثهم إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية الاستشفائية الدكتور عاليا صالح بتبسة. فيما تتراوح أعمار الجرحى بين 26 و54 سنة تم إسعافهم وتحويلهم إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بحي الجرف بتبسة. ومصلحة الاستعجالات الطبية بالعيادة متعددة الخدمات بالكويف.

وأضاف المصدر أنه تم تسخير أعوان وضباط الحماية المدنية و 6 سيارات إسعاف وشاحنتي إطفاء للتدخل في هذا الحادث المروري. ومن جهتها فتحت المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا لتحديد أسباب وملابسات الحادث.