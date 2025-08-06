حادث تحطم طائرة لمصالح الحماية المدنية..وفد وزاري يحل بولاية جيجل

حل اليوم، الأربعاء، وفد وزاري بقيادة ابراهيم مراد وزير الداخلية إثر الحادث المأساوي لتحطم طائرة الإستطلاع لمصالح الحماية المدنية “زيلين”. بمطار فرحات عباس الذي وقع يوم أمس الثلاثاء.

ويضم الوفد الوزاري العقيد بوعلام بوغلاف المدير العام للحماية المدنية، يوسف بلمهدي وزير الشؤون الدينية والأوقاف و ممثل عن وزارة الخارجية ، للوقوف على شهداء الواجب المهني.

وكان في استقبال الوفد بمطار فرحات عباس والي الولاية أحمد مـڤلاتي رفقة بوهاوية سمير رئيس المجلس الشعبي الولائي. بحضور السلطات الأمنية و العسكرية و القضائية، و السلطات المحلية.