حادث تصادم تسلسلي يُعرقل حركة المرور بهذا الطريق

تدخل أعوان الدورية التابعون للجزائرية للطرق السيّارة، إثر وقوع حادث مرور تسلسلي، على مستوى عين الترك، في اتجاه الجزائر العاصمة.

وحسب بيان لمؤسسة الجزائرية للطرق السيارة، وقع الحادث بين 4 شاحنات، و6 سيارات.

وخلف الحادث إصابة 5 أشخاص بجروح، وغلق المسالك V1 + V2 + V3 مع تسجيل اختناق مروري وحركة سير مكتظة.

كما تم تسجيل تناثر حمولة الشاحنة نصف المقطورة على الطريق.

ويتواصل تدخل أعوان الدورية بعين المكان لتأمين محيط الحادث، وتنظيم حركة المرور. والمساهمة في إعادة انسيابية السير إلى غاية رفع المركبات المتضررة وتنظيف الطريق.

ودعت المؤسسة، مستعملي الطريق إلى توخي الحذر واليقظة أثناء القيادة، واحترام مسافة الأمان. وتخفيف السرعة حفاظًا على سلامتهم وسلامة غيرهم.