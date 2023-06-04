حادث تصادم قطارين بالهند.. وزير سكك الحديد يكشف سبب الكارثة

أعلن وزير سكك الحديد الهندي، اليوم الأحد، أن حادث خروج قطارين عن مسارهما في شرق الهند ، نتج عن خلل في نظام الإشارات الإلكترونية أدى إلى تغيير مسار قطار بشكل خاطئ.

وأكدت وسائل إعلام أن المتحدث أكد أن التحقيق سوف يكشف من فعل ذلك وما هو السبب”.

كما تعمل السلطات الهندية على إزالة حطام قطاري الركاب اللذين خرجا عن القضبان في مديرية بالاسور بولاية أوديشا شرقي البلاد مساء الجمعة. في واحد من أكثر حوادث السكك الحديد الخطيرة في الهند.

وحسب وسائل إعلام لإن تحقيقا أوليا خلص إلى أنه تم إرسال إشارة إلى القطار “كورومانديل إكسبريس”. لدخول خط المسار الرئيسي ولكن تم إلغاء الإشارة لاحقا. ودخل القطار خطا آخر يعرف باسم “الخط الحلقي”، واصطدم بقطار بضائع كان متوقفا هناك. وخرجت 10 إلى 12 عربة قطار عن مسارها، وسقطت حطام من بعض العربات المحطمة على مسار قريب.

وقال أميتاب شارما، المتحدث باسم وزارة السكك الحديد، إن الحطام ضربه قطار ركاب آخر قادم من الاتجاه المعاكس، ما تسبب في خروج ما يصل إلى ثلاث عربات من القطار الثاني عن مسارها.

يذكر أن الحادث الدموي الذي شهدته الهند أسفر عن مقتل أكثر من 288 شخص وإصابة مئات آخرين.