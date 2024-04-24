حادث تمنراست.. ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 9 قتلى

ارتفعت حصيلة حادث المرور الذي وقع، أمس الثلاثاء، بالطريق الوطني رقم 01 في شطره الرابط بين بلدية عين امقل و آراك بتمنراست إلى 9 قتلى.

وتمثل الحادث في إنحراف و إنقلاب سيارة نفعية على مستوى الطريق الوطني رقم 01 بلدية عين أمقل، دائرة تمنراست. حيث خلف كحصيلة نهائية وفاة 9 أشخاص وإصابة 13 شخصا لهم جروح مختلفة تم اسعافهم ونقلهم الى مستشفى المحلي. أما المتوفيين تم تحويلهم الى مصلحة حفظ الجثث.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور