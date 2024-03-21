حادث تيارت.. ارتفاع الحصيلة إلى قتيل و25 جريحا

ارتفعت حصيلة حادث المرور الذي وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 40 الرابط بين بلدتي حمادية و مهدية بلدية و دائرة حمادية لولاية تيارت الى وفاة شخص واصابة 25 اخرين.

وافادت مصالح الحماية المدنية، ان الحادث نجم عن إصطدام بين شاحنة وحافلة بولاية تيارت.

حيث تم إسعاف المصابين و نقلهم إلى المستشفى المحلي فيما تم تحويل المتوفى إلى مصلحة حفظ الجثث.

يشار ان الحادث أسفر كحصيلة اولية عن وفاة شخص واصابة 12 اخرين.

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