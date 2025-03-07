حادث تيارت.. وزير التربية يزور التلاميذ الجرحى بالمستشفى

حل وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، اليوم الجمعة، بولاية تيارت، لتقديم التعازي لعائلات ضحايا حادث المرور الذي وقع يوم أمس ببلدية فرندة وللإطمئنان على الحالة الصحية للتلاميذ الجرحى المتواجدين في مختلف المؤسسات الاستشفائية.

وحسب بيان لمصالح ولاية تيارتـ، كان في استقبال الوزير، بمقر دار الضيافة والي الولاية، سعيد خليل. ورئيس المجلس الشعبي الولائي، الوكال بخيرة، وأعضاء اللجنة الأمنية.

وقام وزير التربية الوطنية، رفقة والي الولاية، سعيد خليل، بالإطمئنان على حالة التلاميذ الجرحى بمستشفى يوسف دمرجي. ووقف على عملية التكفل الصحي بهم.