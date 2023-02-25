حادث تيكجدة.. وزير الصحة يعزي عائلات المتوفين

قدم، اليوم السبت، وزير الصحة واصلاح المستشفيات، عبد الحق سايحي، تعازيه لعائلات المتوفين في حادث مرو وقع الجمعة في البويرة.

كما جاء في برقية التعزية “اثر الحادث المروري الأليم الذي وقع مساء يوم أمس الجمعة 24 فيفري “. “بالطريق الوطني رقم33 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو بمنطقة تكجدة التابعة لبلدية الأصنام”. “إثر انحراف حافلة لنقل المسافرين سقوطها في منحدر بعمق 150 متر”. “الذي خلف وفاة 10 أشخاص فيما أصيب 33 شخصا آخرون بجروح”.

“يتقدم وزير الصحة، الاستاذ عبد الحق سايحي بخالص التعازي لعائلات الضحايا“. “راجيا من المولى تعالى أن يتغمدهم برحمته الواسعة و يسكنهم فسيح جناته”. و”يلهم ذويهم الصبر و السلوان كما يتمنى الشفاء العاجل للجرحى”.

وأعلنت مصلحة الحماية المدنية لولاية البويرة، عن الحصيلة النهائية لحادث تيكجدة، والذي وقع امسية اليوم.

وحسب بيان الحماية، فلقد تم تسجيل 10 وفيات تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و 75 سنة.

من بينهم 35 جريح، منهم 25 شخص تتراوح أعمارهم بين 05 سنوات و 76 سنة تم اسعافهم ونقلهم إلى مستشفى البويرة من طرف الحماية المدنية..فيما تم نقل 10 جرحى قبل وصول الإسعافات.