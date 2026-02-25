حادث حافلة يخلف إصابات ويقود إلى توقيف سائقين في سكيكدة

تدخلت مصالح الأمن لولاية سكيكدة عقب تلقيها بلاغًا عبر الخط الأخضر 1548 يفيد بوقوع. حادث مرور جسماني بوسط المدينة. أسفر عن إصابة عدد من ركاب حافلة لنقل المسافرين.

وفور وصولها إلى عين المكان، باشرت دورية الشرطة تقديم يد المساعدة للمصابين بالتنسيق مع أعوان الحماية المدنية، مع فتح معاينة ميدانية أولية للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.

وأظهرت التحقيقات الأولية، التي جرت تحت إشراف النيابة المختصة ومدعومة بتسجيلات كاميرات المراقبة، أن الحادث سبقه وقوع مناوشات ومشاحنات بين سائق الحافلة وسائق شاحنة. كما بينت المقاطع قيام سائق الحافلة بالتوقف في منحدر خطير، وأثناء نزول المسافرين فقد السيطرة على المركبة بسبب عطل في الفرامل، ما أدى إلى سقوط. بعض الركاب وتعرضهم لإصابات متفاوتة.

وتمكنت الفرقة المحققة من تحديد هوية السائقين وتوقيفهما، قبل تقديمهما أمام النيابة المختصة لدى محكمة سكيكدة. فيما تتواصل التحقيقات لاستكمال الإجراءات القانونية وكشف جميع حيثيات الواقعة.