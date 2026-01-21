حادث خطير كاد يتحول إلى كارثة.. انقلاب شاحنة غاز البيتان بقسنطينة

تدخلت وحدة الحماية المدنية الثانوية لدائرة الخروب (ولاية قسنطينة)، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة 17:47، لأجل حادث مرور وقع على الطريق الوطني رقم 03 في بلدية الخروب.

وحسب بيانٍ لمصالح الحماية المدنية، فإن الحادث تمثل في انحراف وانقلاب شاحنة ذات صهريج محمَّلة بمادة غاز البيتان.

ولم يسجل الحادث أي خسائر بشرية، كما تم التأكد من عدم تسرب الغاز، مما ساهم في تفادي حدوث أي كارثة بيئية أو بشرية. يضيف المصدر ذاته.