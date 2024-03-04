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أخبار الجزائر

حادث خطير يتسبب في غلق نفقي بوزقزة ببومرداس

بقلم عايدة.ع
حادث خطير يتسبب في غلق نفقي بوزقزة ببومرداس
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أعلنت  الجزائرية للطرق السيارة، صبيحة اليوم الإثنين، عن تشكل زحمة سير على مستوى محور الطريق السيار بوزقزة، ولاية بومرداس- بودربالة، ولاية البويرة باتجاه قسنطينة، بسبب حادث مرور خطير.

وأوضحت الجزائرية للطرق السيارة أن مصالحها لجأت إلى غلق وفتح بالتناوب  للنفقين (بوزقزة) لتفادي تكدس المركبات داخل النفق. حفاظا على سلامة مستعملي الطريق السيار وتجنب خطر الاختناق بغاز المركبات.

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