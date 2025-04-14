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أخبار الجزائر

حادث سطيف.. ارتفاع الحصيلة إلى 14 جريحا

بقلم عايدة.ع
حادث سطيف.. ارتفاع الحصيلة إلى 14 جريحا
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ارتفعت حصيلة ضحايا حادث المرور الذي وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 75 الرابط بين ولايتي سطيف وباتنة بالضبط قرية الحلاتمة بلدية قجال، إلى 14 جريحا.

وكانت مصالح الحماية المدنية، قد أعلنت في وقت سابق عن إصابة 10 أشخاص في حادث انحراف وانقلاب حافلة. لنقل المسافرين تعمل على خط (خنشلة-الجزائر) على مستوى الطريق الوطني رقم 75 بلدية و دائرة قجال.

وأشار المصدر نفسه، أن الحادث خلف إصابة 14 شخصا. تم اسعافهم و نقل 10 أشخاص منهم إلى المستشفى المحلي.

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